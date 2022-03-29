Araban’da sarımsak tarlaları dronla ilaçlandı

Sarımsağıyla ünlü Gaziantep’in Araban ilçesinde sarımsak tarlaları ilk defa dronla ilaçlandı. Yapılan ilk denemeyle dronlu ilaçlamanın traktörle ilaçlamaya göre daha ekonomik olduğu çiftçilere anlatıldı.

Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’unun karşılandığı Araban Ovası’ndaki sarımsak tarlaları dronla ilaçlandı. Sarımsak ekili alanlarda yapılan ilaçlamada traktörlü ilaçlamanın yüksek maliyetli olduğu belirtildi. Dronla ilk defa gerçekleştirilen ilaçlamada çiftçilere, havadan ilaçlama yapmanın ilaç açısından daha maliyetli olduğu aktarıldı.

Denemeye Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz ve çiftçiler katıldı. Araban Ovası’nın Karatepe Mevkiindeki Arabanlı çiftçilerden Ali Doğan’a ait 16 dönümlük sarımsak ekili alana dronla bitki zararlılarıyla mücadele için haşere ilacı atıldı.

“Dronla ilaçlama yapma kararı aldık”

Dronlu ilaçlama denemesinde konuşan Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ’’Dron ile sarımsak, buğday, nohut ve pamuk tarlalarında rahatlıkla ilaçlama yapılabilinir. Tarlaya düşen ilaç miktarını da düşürerek daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlanabiliyor. Tarım alanları dronla ilaçlandığında yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yapıldığını tespit ettik. Çünkü atılan ilaç bitkiye daha çok etki yapıyor. Ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dronla yabancı ot ilaçlamalarından, mantar ilaçlamalarına böcek ilaçlamasına kadar her türlü yukardan ilaçlama yapılabilinir. Burada asıl hedef bitki sağlığını takip edip sağlıksız olan alanları dron ile noktasal ilaçlama yapıldığını uygulama anında çiftçilerimiz ile birlikte gördük. Çiftçilerimiz ile birlikte izleyip bilgiler aldığımız Dron ile ilk deneme ilaçlaması uygulaması çiftçilerimiz ile bizleri olumlu etkiledi. Araban Ovası’nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan sarımsak, makarnalık sert buğday ve onlarca tarım ürünleri alanında kullanma kararı aldık’’ ifadelerine yer verdi.