Araban’da kar ve buz temizleme çalışmaları sürdürüyor

Araban’da etkili olan yoğun kar ve tipi’nin ardından oluşan buzlanma nedeniyle Araban Belediyesi ekipleri, kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptığı açıklamada, "Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizle, ilçemizin farlı noktalarında kaldırım ve caddelerimizdeki karları temizleyerek tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ayrıca ilçeye bağlı kırsal mahallerimizin kapalı yollarını ulaşıma açmak için de ekiplerimizle başlattığımız çalışmalarımız da aralıksız sürüyor’’ diye konuştu.