Gaziantep’in Araban ilçesinde Merkez Ortaokulu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Araban’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının uyulduğu programa Araban Belediye Başkanı Yardımcısı Fırat Ümit Işık, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Sağlık Müdürü Abuzer Koparal, Araban İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bünyamin Bozkurt, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Servet Sema Korkmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı Kabulü dolayısıyla Araban Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam önemini belirten konuşmalarının yapılmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili videolar izlemesiyle devam eden anma programı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.