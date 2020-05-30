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Araban’da Hasat bekleyen 45 dönüm arpa kül oldu

ARABAN’DA HASAT BEKLEYEN 45 DÖNÜM ARPA KÜL OLDU

Araban’da Hasat bekleyen 45 dönüm arpa kül oldu

ARABAN’DA HASAT BEKLEYEN 45 DÖNÜM ARPA KÜL OLDU

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:00
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Araban’da Hasat bekleyen 45 dönüm arpa kül oldu

Gaziantep’in Araban Ovası’nda hasat yapılmayı bekleyen 45 dönümlük arpa ekili alan kül oldu.

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Başpınar kırsal mahallesi köy civarı mevkiinde bulunan arpa ekili alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki buğday, arpa ekili alanlar ve antepfıstığı bahçelerine yetişmeden kontrol altına alındı. Yangında 45 dönümlük hasat yapılmayı bekleyen arpalar tamamen yanarak kül oldu.

Arpa tarlası yangını haberini alan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yanan Arpa tarlasında incelemelerde bulundu. Altun, Araban Ovası’nda arpa ve buğday hasat döneminin geldiğini, sezon boyunca bin bir masraf ve emek vererek yetiştirdikleri mahsullerinin bir kıvılcımla yok olma ihtimaline karşı vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

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