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Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın"
Bakan Muş: "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."
Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetim
Araban’da Doğalgaz sevinci
Gaziantep’in Araban ilçesinde doğalgaz hattı yapımına başlandı.
GAZİANTEP 13.02.2022, 12:47
Gaziantep’in Araban ilçesinde doğalgaz hattı yapımına başlandı.
Doğalgaz hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’İlçemizde Besni ve Gaziantep caddesinde Doğalgaz hattı yapımına başlandı. Doğalgaz çalışması bittikten sonra bu caddelerin yapımına hava şartlarına bağlı olarak Nisan -Mayıs gibi başlayacağız” dedi.
Öte yanda, Turgut Özal Mahallesi ile Dumlupınar Mahallesinin bir kısmında ise bir yıldan beri doğalgaz hizmeti veriliyordu.