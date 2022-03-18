Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen tören Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu’nda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’anı Kerim tilaveti verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi konulu şiirlerin okunurken program tiyatro gösterisi, koro dinletisi, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Törene, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kd. Kad. Başçavuş Ali Şen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.