Araban’da bozulan yollar onarılıyor

Araban Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı çalışmaları başlattı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Araban Belediyesi tarafından kilitli parke taşı çalışmaları başlatıldı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe merkezindeki mahallelerde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü kilitli parke taşı yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Esnaf ziyaretleri de yaparak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Doğru, "Ana caddelerimizdeki altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklarımızda deforme olan yollarda Araban Belediyesi olarak kilitli parke taşı yama çalışmalarımızı başlattık. İlçemizin daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için zaman zaman esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek onlarla istişarelerde bulunup, benim için değerli olan fikir ve önerilerini alıp, Araban’ımızı hak ettiği noktaya getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.