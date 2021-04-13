Araban’da bin ihtiyaç sahibine ramazan kolisi

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün desteğiyle Araban Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi bin aileye bin adet Ramazan ayı gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün desteği ve Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun koordinesinde Araban Kaymakamlığı Sosyal Market’te, titizlikle hazırlanan içerisinde değişik temel gıda maddeleri bulunan Ramazan ayı gıda kolileri ilçedeki bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak.

Araban Kaymakamlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ’Valimiz Davut Gül’ün liderliği ve desteğiyle Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu’nun koordinasyonunda Ramazan ayı için her gıda kolisinin içerisinde değişik temel gıda malzemelerinden oluşan 300 TL değerinde bin adet gıda kolisi dağıtımı başlamıştır. Valimize ilçemize verdiği değer ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince evlerinde teslim edilen Ramazan ayı gıda kolilerini alan ihtiyaç sahibi aileler ise, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Valimiz Davut Gül ve Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu’dan Allah razı olsun diye konuştular.