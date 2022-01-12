Araban’da bilgi yarışması düzenlendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde Gazi Şehir Öğrenci Meclisi ve Okullararası Bilgi Yarışması düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayı salonunda düzenlenen yarışma programına Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Sayın Hasan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve Gazi Şehir Öğrenci Meclis Başkanı Sevim Karakuş’un katılımıyla, Gazi Şehir Öğrenci Meclisinin 2’inci toplantısı gerçekleştirildi. Ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bilgi yarışmasında dereceye giren Dağdancık, Akbudak ve Sarıtepe Ortaokulları arasında ‘’Arabanlıyım Bilgime Güveniyorum’’ başlıklı bilgi yarışması yapıldı. Yarışmaya katılarak dereceye giren öğrenciler hediyelerini Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru’nun elinden aldı.