banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması

Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Yolveren Mahallesi’ndeki buğday ekili tarlada çıkan yangın 50 dönümlük buğdayı kül etti.

GAZİANTEP 09.06.2021, 10:46
Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Yolveren Mahallesi’ndeki buğday ekili tarlada çıkan yangın 50 dönümlük buğdayı kül etti.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yolveren Mahallesi Tepecik mevkiindeki Haci Kırçiçek’e ait 30 dönüm ve Mustafa Önder’e ait 20 dönüm olmak üzere toplam 50 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

Araban Belediyesi’ne ait su tankları ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle iki çiftçinin bir yıllık emeği olan 50 dönüm buğday kül oldu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu