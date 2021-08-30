Araban’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Arabanda düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Arabanda düzenlenen törenle kutlandı. Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programına, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu’nun Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemini belirten mesajının okunması ve ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun makamında tebrikleri kabulünden sonra devam eden program ilçe protokolü, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlama programına Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, siyasi partilerin temsilcileri, Gaziantep Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, şehit yakınları, gaziler ve daire amirleri katıldı.