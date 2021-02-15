Araban’da 18 kırsal mahalleye 300 konteyner

Gaziantep’in Araban ilçesinde, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla 18 kırsal mahalleye 300 adet konteyner dağıtımı yaptı.

Temiz bir çevre için çalıştıklarını belirten Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Temiz bir çevre ve korona virüsle mücadele kapsamında, Hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla çevre temizliğine önem veriyoruz. Kırsal mahallerimizde yaşayan insanlarımıza, temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla, Temizlik işleri Müdürlüğümüz tarafından 18 kırsal mahallemize toplamda 300 adet galvanizli konteyner dağıtımı yaptık" dedi.