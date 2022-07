Araban’da 15 Temmuz coşkusu

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı düzenlendi.

Araban Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde düzenlenen program sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilk konuşmayı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptı.

Başkan Doğru, yaptığı konuşmada, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bu bir kutlama değil şehitlerimizi anma günüdür. Türkiye demokrasisi açısında 15 Temmuz çok anlamlıdır. Türkiye’de ilk defa demokrasisine sahip çıkan bir millet sokaklara döküldü, gözü dönmüş kanlı terör örgütüne karşı cansiperane bir şekilde canını feda ederek kendi demokrasisine sahip çıktı. Batı emperyalizminin Türkiye üzerinde, bu güzel coğrafya üzerinde kendi oluşturdukları iç işbirlikçileriyle birlikte gerçekleştirmek istedikleri bir kalkışma hareketi 15 Temmuz günü engellenmiştir. Emperyalizm, ebetteki gerek bizim coğrafyamızda gerek Ortadoğu’da enerji kaynaklarına sahip olmak için buradaki yönetimlerin kendi güdümlerinde olmasını isteyecektir. Yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu kurulalı 1950 de çok partili döneme geçişle birlikte demokrasimiz zaman zaman sekteye uğratılmıştır. 1960 ihtilali, 71 muhtırası, 80 ihtilali, akabinde 28 Şubat, bu süreç içerisinde ülke belki 10 yıllar belki 20 yıllar boyunca geriye götürülmüş, ülkenin büyümesi, gelişmesi her seferinde engellenmeye kalkışılmıştır. Ancak 15 Temmuz bu işin Türkiye demokrasisi açısından dönüm noktası olmuştur. Ancak herkes şunu gördü, bundan sonraki süreçte Türkiye’de bırakın kalkışma yapmak, darbe yapmak gibi düşünceleri akıllarına bile getiremeyeceklerdir. Çünkü Türkiye’de meclisine demokrasisine hükümetine sahip çıkan ve bu anlamda bilinçlenen bir milletin olduğu herkes tarafından görüldü. Bizler, 15 Temmuz’u unutturmamalıyız, unutmamalıyız, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeliyiz. 15 Temmuz herhangi bir erke karşı, hükümete karşı yapılmış bir hareket değildir. 15 Temmuz bu ülkeyi tamamen geriye götürmek için, kendi istedikleri kişileri iktidara ve başa getirmek için yapılmış olan bir kalkışmadır. 15 Temmuz başarılı olsaydı Allah korusun ne olacaktı ben sadece bir örnek vereceğim size. 78’deki şahın devrilmesi İran’da işte terör örgütünün başı getirilecek bizim başımıza konulacaktı. Bunu hiçbir siyasi mülazaya alet etmeden hep birlikte sahip çıkmalıyız. Aksi takdirde biz her zaman emperyal güçlerin oyununa gelmeye mahkum olacağız. Batı hiçbir zaman bu coğrafyada sizin güçlü olmanıza taraf olmaz, milli savunma sanayide, ekonomide kısacası her şeyde güçlü bir devlet onlar için her zaman korkutucudur. Biz hedefimize doğru ekonomimizi büyüterek, milli savunma sanayimizi büyüterek güçlü bir ülke için hiçbir siyasi düşünceye bakılmaksızın hedefimize doğru yol yürümeye, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Oyunlara gelmemeliyiz, bu bağlamda 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere 6 yıl önce FETÖ terör örgütü devletin silahıyla, tankıyla, uçağıyla devletimize saldırarak, devletimizi, milletimizi ele geçirmeyi amaçlamıştı. Ancak söz konusu terör örgütünün hesaba katmadığı bir faktör vardı. O da aziz milletimizin dik duruşu idi. Milletimiz onlara tokadı attı ve gerekli dersi verdi. Maalesef bu hain saldırıda 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 196 vatandaşımız gazi olmuştur. Çok sayıda terör örgütü bulunmaktadır. Bunların içerisinde en dikkat çekici olan FETÖ terör örgütüdür. Vatandaşlarımızın en hassas olduğu iki konu var bunlardan ilki milli değer ikincisi dini değer. İşte bu terör örgütü bu iki hassas değeri kullanarak kötü niyetini gizlemeye çalıştı. Devletimizin silahıyla devletimize saldırana kadar. Kıymetli Arabanlı hemşerilerim, bu örgütün kökünü kazıyana kadar uyanık olmalıyız. Sadece bir gün değil, 365 gün nöbette olmalıyız. Çünkü terör örgütleri isim değiştirerek farklı alanlarda karşımıza çıkabilir. Devletimiz güçlüdür, güçlü olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Kaymakam Sevgili’nin konuşmalarının ardından, FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz günü hain kalkışma sırasında canlarını hiç sayarak şehit ve gazi olan vatandaşları anlatan sinevizyon gösterisi ve 15 Temmuz kahramanları için dualar okundu. Okunan dualar ve ilahilerin ardından saat 00.30’da son bulan programa katılan vatandaşlara Araban Belediyesi tarafından dondurma ve su ikram edilirken, Araban Kaymakamlığı tarafından da irmik helvası ikram edildi.

Programa Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Başsavcı Vekili Sadık Şimşek, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.