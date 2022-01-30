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İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Araban’da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor
Gaziantep’in Araban ilçesinde Karasu Çayı üzerinde bulunan ve 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar yetkililerden köprünün onarılmasını istiyor.
GAZİANTEP 30.01.2022, 15:55
Gaziantep’in Araban ilçesinde Karasu Çayı üzerinde bulunan ve 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar yetkililerden köprünün onarılmasını istiyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar 43 yıllık köprünün onarımı için yetkililerden yardım istiyor.