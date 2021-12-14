Araban’a vakumlu yol süpürgesi

Şahinbey Belediyesi, Araban Belediyesine 1 adet vakumlu yol süpürgesi hibe etti.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve Araban Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur ile birlikte Şahinbey Belediyesine giderek Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir adet vakumlu yol süpürgesi makinesini teslim alan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tarafından Belediyemize 1 adet vakumlu yol süpürge makinesi hibe edilmiştir. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.