Araban’a ’’sağlık’’ müjdesi

Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru kendisini ziyaret eden Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki’den kalıcı kadın doğum uzmanı görevlendirilmesi, 112 noktası kurulması ve sağlık personeli sayısının arttırılmasını istedi. Tiryaki, not aldığı taleplerin karşılanması için tüm imkanları seferber edeceğini kaydetti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Araban’daki sağlık hizmetlerinin durumu yerinde incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru ile buluşan Müdür Tiryaki, Araban’daki sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi aldı. Müdür Tiryaki’ye ziyaret esnasında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Şeker ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Tay’da eşlik etti.

İşte talepler

Ziyarette ilçe genelinde yapılan sağlık çalışmaları ile ilçe halkına verilen sağlık hizmetleri değerlendirilirken Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru ilçedeki sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerini Müdür Tiryaki’ye iletti. Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru, Tiryaki’den ilçe hastanesine kalıcı Kadın Doğum Uzmanı doktorunun görevlendirilmesi, ikinci bir 112 istasyonunun kurulması ve sağlık personeli sayısının arttırılması konularında destek istedi. Tiryaki tek tek not aldığı taleplerin karşılanması için harekete geçerek, tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti.

Toplantının ardından ilçe ziyaretini sürdüren Müdür Tiryaki, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.