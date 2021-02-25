Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan "Toprak Analizini Yap, Toprağını Koru" kampanyası kapsamında Araban Ziraat Odası ile Gaziantep Üniversitesi Araban MYO arasında toprak analizi protokolü imzaladı.

Bölgenin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası’nın verimli topraklarında üretilen tarımsal ürünlerin bilinçli bir şekilde üretilmesi ve kontrolsüz gübre kullanımının azaltılması için Araban Ziraat Odası Başkanlığı tarafından "Toprak Analizini Yap, Toprağını koru’’ kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) düzenlenen programda Araban Ziraat Odası ile Araban MYO arasında toprak analiz protokolü imzalandı. Bu protokol ile Araban Ziraat odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık biriminin kontrolünde Gaziantep Üniversitesi Araban MYO’da toprak analizi yapılmak üzere yönlendirilen çiftçilere toprak analiz ücretinde yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun düzenlenen basın açıklamasında, ’’Amacımız çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra bölge topraklarımızın bilinçsiz gübreleme ile çoraklaşmasının önlenmesi ve çiftçilerimizin toprak analizinin öneminin kavranmasıdır. Çiftçilerimiz bu durumu düşünerek toprak analizi yaptırır ve bu doğrultuda gübre kullanımını yaparlarsa em ekonomik anlamda ve hem de topraklarının verimliliği anlamında faydalanmış olacaklardır. Bütün çiftçilerimizi gübre kullanmadan önce toprak analizlerini yaptırmaya davet ediyoruz. Prof. Dr. Sayın Muhittin Doğan’a oda olarak Araban Ovası’nın verimli topraklarını korumak adına başlattığımız ’Toprak Analizini yap, Toprağını Koru’ kampanyamıza ve Araban Ovası’nın verimli topraklarının korunması için gösterdiği ilgiye şahsım ve Arabanlı üreticilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Muhittin Doğan ise, "Araban Ovası’nın verimli topraklarının korunması, daha kaliteli ve yüksek rekolteli ürün için bana düşen ne görev varsa yapmaya her zaman hazırım. Yeter ki Araban Ovası’nın verimli topraklarında üretim yapılırken yanlış uygulama yapılmasın’’ ifadelerini kullandı.