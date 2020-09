Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner

Tarımsal üretimde bölgede ilk sırada yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Araban ilçesinde mevsimlik işçiler için banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Çalışmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerden Araban Ovası’na gelen binlerce mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu. Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve gazeteciler ile birlikte bölgedeki il, ilçe ve köylerinden Araban Ovası’nda üretimi yapılan sarımsak ve pamuk üretimi sırasında ekim, ot alımı ve hasat döneminde çalışmak üzere binlerce mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı alanlara kurulan konteynerleri yerinde görüp incelemelerde bulundu.

Araban Ovasında üretimi yapılan ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının ekimi, ot alımı ve hasat döneminde ve pamuk hasadı döneminde çalışmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerden gelen binlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ’’Çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması için Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne konteyner talebimizi değerlendiren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 7 adet konteyner gönderildi. 7 adet konteyner sarımsak dikimi, ot alımı ve hasadı döneminde ve pamuk hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı alanlara yerleştirdik. Bundan böyle Araban Ovasında çalışan ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren binlerce mevsimlik tarım işçileri tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını konteynerlerde giderecek. Mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamaları için konteyner desteği veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederim’’ dedi.

Altun, Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan’a konteyner talebimizi iletmemiz üzerine Karayılan’ın talimatı üzerine Araban Ovasında başlatılan çalışmalar neticesinde mevsimlik tarım işçilerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, AFAD tarafından ilk etapta 6 bölümlü duş kabini ve tuvalet kabini olmak üzere 2 adet konteynerin da Haziran ayında işçilerin çadırlarının bulunduğu alanlara kurulduğunu hatırlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürlğüne teşekkür eden AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney,’’Sarımsak ve pamuk üretimi yapılan alanlarında çalışmak üzere çevre il, ilçe ve köylerden Araban Ovası’na gelen ve çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin en öneli ihtiyaçlarından olan tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılanması için konteyner desteği veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müze teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Araban Ovasında sarımsak üretimi yapan Arabanlı üreticilerden Mehmet Delioğlu ise, ’’Yıllardır Araban Ovasında sarımsak üretimi yapmaktayım. Sarımsak üretimi sırasında dikim, ot alımı ve hasat dönemlerinde her yıl yaklaşık 10-12 bin mevsimlik tarım işçisini sarımsak tarlamda çalıştırmak üzere bölgedeki il, ilçe ve köylerinden getirip çalıştırdığım mevsimlik tarım işçilerimizi tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda konaklamalarını sağlıyoruz, ancak konaklama ihtiyacını karşıladığımız mevsimlik tarım işçilerimizin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamıyorduk. Araban Ziraat Odası Başkanımız Hasan Altun’un mevsimlik tarım işçilerimizin bu zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yaptığı konteyner talebini olumlu değerlendirip her konteynerde hem WC, hem de banyosu bulunan 7 adet konteyner gönderdi. Her yıl sarımsak üretimi yapan Arabanlı üretici olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederim’’ diye konuştu.