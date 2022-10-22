Araban Ovası’nda mısır hasadına başlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 2022 yılı ikinci ürün yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı.

Ünü ülke sınırlarını aşan birçok ürünün yetiştiği Araban Ovası’nda buğday, arpa ve sarımsak hasadından sonra Haziran ayı sonunda ikinci ürün olarak ekimine başlanan yağlık dane ve silajlık mısır bu yılki rekoltesi ve kalitesiyle üreticilerini sevindiriyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yaptığı açıklamada, Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen, Türkiye’nin en kalitesi makarnalık sert buğdayı ve sarımsağı gibi yağlık dane ve silajlık mısıra da ülkenin birçok bölgelerinden yoğun talebin olduğunu söyledi.

Yağlık dane Mısır’a ülke genelindeki yağ üretimi yapan firmalar tarafından yoğun talebi ile birlikte silajlık Mısır’a da ülke ve bölgedeki büyükbaş canlı hayvan besicilerine önemli katkı sağladığını ifade eden Altun, “Yağlık dane ve silajlık mısır ürünümüzün bu yılki kalite ve rekoltesinden memnunuz. Araban Ovası’nın verimli topraklarında bu yıl yağlık dane mısır hasadında dönüm başına bin kilogram verim alınırken silajlık mısır hasadımızda da dönüm başına 5 bin-6 bin kilogram verim ile yaşanan yüksek rekolte ile üreticilerimizin yüzü gülüyor. Araban Ovası’ndaki bilinçli üreticilerimiz tarafından üretilen yağlık dane ve silajlık mısır, hasat öncesi üreticilerimizle iletişim kurulması sonucunda ilçeye gelen tüccar tarafından tarlada satın alınan yağlık dane ve büyükbaş hayvan besicileri tarafından tarlada satın alınarak ülkenin dört bir yanındaki yağ üretimi yapan firmalar ve büyükbaş canlı hayvan üretimi yapan çiftliklere gönderiliyor. Araban Ovası’nda bu yıl 16 bin dönüm yağlık dane mısır, 3 bin dönüm de silajlık mısır olmak üzere toplam 19 bin dönüm mısır üretiliyor” diye konuştu.