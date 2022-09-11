Araban Ovası’nda beyaz altın hasadı başlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde beyaz altın olarak bilinen ve 25 bin dönüm alanda ekili bulunan pamuk için ilk hasat başladı.

Araban Ovası’nın verimli topraklarında bu yıl 25 bin dönüm alanda ekili bulunan beyaz altın olarak bilinen pamuğun hasadına başlandı. Pamuk hasadının yapıldığı yerleri ziyaret eden Araban ilçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticiye bol verimli hasat diledi. Altun, bu yıl Araban Ovası’nda 25 bin dönüm alanda ekimi gerçekleşen ve hasat zamanı gelen pamuğun 2022 yılının ilk hasadının tarım işçileri tarafından elle toplama çalışması ile başlandığını belirtti. Tarım işçileriyle birlikte elle mamuk toplayan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “İlçede pamuk ekili alanlarda yılın ilk pamuğunun tarım işçileri tarafından elle pamuk toplama hasadına başlandı. 2022 yılının ilk pamuk hasadı hayırlı bol bereketli olsun. Makinalı hasatta önümüzdeki günlerde başlanacak. Araban pamuğunun elle toplanan yılın ilk hasadında üreticimiz dönüme 450-500 kilogram verim alıyor. Yılın ilk pamuğuna Çukobirlik tarafından 40 randıman veriliyor. Arabanlı pamuk üreticilerimiz ekimi ve yetiştirme süreci boyunca uzun bir çalışmayla emek verip bin bir masraf ve zahmet ile yetiştirdikleri pamuğun 2022 yılı pamuk hasadının Arabanlı üreticilerimize hayırlı olmasını temenni eder bol kazançlar dilerim’’ ifadelerinde bulundu.