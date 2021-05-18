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Araban kırsal mahallerde onarım çalışmaları başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yollarında bakım, onarım ve yama çalışmalarına başlandı.

GAZİANTEP 18.05.2021, 10:27
Araban kırsal mahallerde onarım çalışmaları başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yollarında bakım, onarım ve yama çalışmalarına başlandı.

Araban ilçesi kırsal mahallelerinin yollarında kış mevsiminde bozulan asfalt yollarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Araban ilçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Ekiplerince ilçe kırsalındaki bozulan asfalt yollarda bakım, onarım ve yama çalışmalarına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal mahallerin ağır kış şartlarında bozulan asfalt yollarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Araban ilçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlayan bakım, onarım ve yama çalışmaları Araban Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla ilgililere duyuruldu.
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