Araban ilçesine tarımsal kalkınma kooperatifi kuruluyor

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediyesi tarafından hazırlanan S.S. Araban Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, S.S. Araban Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi projesiyle ilgili bilgiler vererek, ’’Belediyemiz tarafından hazırladığımız ve çiftçilerimiz için kuracacağımız S.S. Araban Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi projemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. Cumhurbaşkanımıza ve bize her konuda yardımcı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e ilçem adına şükranlarımı arz ederim. Projemiz ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Kooperatif projemiz ile bilinçli üreticilerimiz tarafından Güneydoğu’nun tahıl ambarı olan Araban Ovası’nın verimli topraklarında üretilen ve kalitesi kanıtlanmış olan tüm tarım ürünlerinin pazarlanması, lisanslı depoculuk yapılması, entegre tesislerin kurularak katma değer oluşturulması ve Arabanlı üreticilerimizin refah seviyesinin artırılması hedeflenmektedir’’ diye konuştu.