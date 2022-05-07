Araban ilçe merkezinde asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan içme suyu terfi hattı, yağmur suyu hattı ile doğalgaz hattı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlandı.

Asfalt ve kaldırım çalışmalarını İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ile birlikte yerinde inceleyen Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda asfalt ve kaldırım çalışmamız devam ediyor. Bu çalışmaları 15 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. GASKİ’nin dışındaki diğer altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmaların uzamasından dolayı yol çalışmaları gecikmişti. Bundan dolayı esnaf ve vatandaşlarımızdan özür diler, bizlere sabır ve hoşgörü gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.