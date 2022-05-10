Araban caddelerine asfalt dökülüyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan caddelerinde yollardaki eski parke taşları sökülerek yerine asfalt dökülüyor.

Araban ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü personelinin yürüttüğü altyapı çalışmaları tamamlandığı caddelerdeki yollara asfalt dökülüyor. Eski kilit parkeler söken ekipler asfalt dökümü için hazır hale getiriyor. İlçedeki Gaziantep caddesinde başlatılan parke söküm çalışmalar, Akbudak ve Besni caddelerinde sürerken Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki esnaf ve vatandaşların yanı sıra ile çalışmaları yürüten ekiplerle de görüşen Başkan Doğru, bölge halkın taleplerini de çalışmalarda yer alan teknik heyet ile paylaştı.

Başkan Doğru, yürütülen çalışmalar hakkında ise, ’’İlçe merkezimizdeki Gaziantep, Akbudak ve Besni Caddelerimizin yenilenmesi ile Araban’ımız güzel bir görünüme kavuşacak. İlk olarak üç caddemizde başlattığımız altyapı çalışmalarımızın ardından hedefimiz tüm mahallelerimizi önümüzdeki süreç içerisinde doğalgaza kavuşturmak. Araban Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ekiplerimiz çok ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii işin güzel tarafı, yaptığımız çalışmalardan hemşerilerimizin memnun kalmasıdır. İnsanların yaşadığı bölgelerin daha düzgün ve güzel olması, hem bizim açımızdan hem de burada yaşayan Arabanlı hemşehrilerimiz açısından önemlidir. Belediye olarak vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman ve uzaklık tanımaksızın yaptığımız çalışmalarımızı, ilçemizi yaşanabilir bir kent haline getirene kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

Çalışmaları memnuniyetle karşılayan ilçe sakinleri ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya hizmetler için teşekkür etti.