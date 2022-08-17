Araban Belediyespor’a destek kampanyası

Gaziantep’te Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Araban Belediyespor için maddi destek kampanyası başlatıldı.

Arabanlı hayırseverler önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) top koşturacak olan Araban Belediyespor için destek kampanyası başlattı. Arabanlı hayırseverlerin destek olduğu yardım kampanyası için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kampanyayı başlatan ve destek olan hayırseverlere teşekkür etti.