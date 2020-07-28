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Araban Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi

ARABAN BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERLERİNİ BELİRLEDİ

GAZİANTEP 28.07.2020, 15:56
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Araban Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediyesi, ilçede Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında yaptığı çalışmalarla kurban kesim yerlerini de belirledi.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediyesi Başkanı Hasan Doğru başkanlığında Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Sağlık Müdürü Doktor Gamze Yıldız, Araban İlçe Müftü Vekili Muhammed Faruk Akbaş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz’un katılımıyla başkanlık makamında gerçekleşen toplantı sonucunda alınan kararla ilçe merkezindeki kurban kesim yerleri olarak Yenialtıntaş Mahallesindeki eski mezbahane ile GASKİ arıtma tesisi yanında bulunan mezbahane de yapılacağı belirlendi. Komisyon kararıyla belirlenen yerlerin dışında ilçenin cadde ve sokaklarında kurbanlık kesimi yasaklandı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı komisyonu ile başkanlık makamında gerçekleştirdiğimiz toplantı sonunda alınan komisyon kararıyla, Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın daha rahat, temiz ve hijyen bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için titiz bir çalışma yaptık. Yeni tip Covid-19 korona virüs tedbirleri kapsamında kurban kesim yerlerinde en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edileceği ve maske takmanın zorunlu olacağı kararlarının alındığını belirtti’’ dedi.

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