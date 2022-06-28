Antepsan’ın web adresi Altın Örümcek’te finalde

Antepsan Baklava ve Kuruyemiş grup firmalarından olan Antebella’nın “www.antebella.com.tr” adresi, Türkiye’nin web sektöründeki en prestijli ödülü Altın Örümcek’te “En İyi İnternet Sitesi” dalında son 10’a kalarak finalist oldu.

Ket Kolektif Reklam Ajans’ı tarafından tasarlanan dinamik altyapısı ve modern tasarımlarıyla www.antebella.com.tr, kategorisinde favori gösterilen adaylardan birisi. Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, birincilerin belirleneceği halk oylamasında vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.

Antebella, binlerce firma arasından son 10’a kaldı

20 yılda 41 binden fazla başvurunun değerlendirildiği ve bu yıl bin 701 projenin yer aldığı Altın Örümcek Ödülleri’nde toplam 251 proje ile birlikte Antepsan Baklava ve Kuruyemiş grup firmalarından olan "www.antebella.com.tr” adresi de yiyecek-içecek kategorisinde finale kaldı. Antebella.com.tr adresi halk oylamasında birincilik için yarışacak.

Halk oylaması başlıyor

Antebella web sayfası 29 Haziran’da https://www.altinorumcek.com/ internet adresinde başlayacak halk oylamasıyla, yiyecek-içecek kategorisinde birincilik için yarışacak.