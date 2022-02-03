Antepsan’dan Regaip Kandili mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladıkları mesajda kandillerin, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, "İdrak edeceğimiz Regaip Kandili’nin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olacağına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandili’nin mübarek olmasını diliyor, bu kutlu kandil gecesinin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.