Antepsan’dan 29 Ekim kutlaması

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyleyen Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, “Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünde de milletçe büyük bir heyecan ve gurur yaşıyoruz. Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve bu mücadeleden dünyaya örnek olacak bir zaferle çıkan milletimiz, 99 yıl önce tam da bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bugün 99. yılını kutladığımızı bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.