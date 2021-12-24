Antepsan’dan 25 Aralık mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antepsan Yönetim Kurulu üyeleri İzzet Bakır ile Murat Bakır yayımladıkları ortak mesajda, “Tarihe altın harflerle yazılan Gaziantep savunması’nın 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şahinbey’in, Karayılan’ın, Şehitkamil’in ve nice adsız kahramanın öncülüğünde 6317 şehit vererek şanlı bir destan yazmıştır. Milli mücadele ruhuyla, yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Gaziantep’in başarısı ülkemizde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Bundan 100 yıl önce ecdadımızın mücadelesinde olduğu gibi aynı ruh ve heyecanla her alanda Gaziantep’imizin evlatları olarak en önde olmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gaziantep savunmasında şehit olan 6317 kahraman ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandılar.