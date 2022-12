Antepsan’dan 25 Aralık mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 101. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, “Sanayiciler olarak, atalarımızın mücadele ruhu ile hareket ederek, ülkemizi her anlamda daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dediler.

Gaziantep’in kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyleyen Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını, büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 25 Aralık 1921’de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Gaziantep halkı, zorluklara rağmen hiç ümidini kaybetmemiş, milli mücadeleye tam destek vermiş ve başarıyı göğüslemiştir. Bu başarı aynı zamanda üzerimize daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Bizler, atalarımızdan öğrendiğimiz gibi şartlar ne olursa olsun, her zaman umudumuzu diri tutup geleceğe koşmalıyız. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların, yarınlara daha güvenli, huzurlu ve müreffeh şekilde ulaşması için bizim yılmak veya yorulma şansımız yok. Tüm imkansızlıklara rağmen elindeki malzemeleri savaş aletine dönüştüren ve yurdu için ölümü göze alan bir milleti düşünün. Bu çetin koşulların gölgesinde mücadele eden 6 bin 317 Antepli hayatını kaybetmiştir. Bizler şehrimiz uğruna canından vazgeçen atalarımızı her daim saygıyla anıyor, onların hatıralarını ve adlarını yaşatıyoruz. Sanayiciler olarak, atalarımızın mücadele ruhu ile hareket ederek, ülkemizi her anlamda daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdiler.