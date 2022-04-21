Antepsan’dan 23 Nisan mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına kardeşçe kutlayabilecekleri bir bayram olarak armağan edildiğini ve dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, “Milletimizin dönüm noktası olan TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü geleceğimizin teminatı olan çocuklarla birlikte kutlamak ve onlara ithaf etmek ülkemizin evlatlarına verilen değeri ortaya koymaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, yüce meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümünün sevincini yaşıyoruz. Bizlere bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını biz kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.