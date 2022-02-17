Antepsan, yeni terminal binasında yerini aldı

Antepsan Kuruyemiş ve Baklava, Gaziantep’te yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda yerini alarak, yurt içi ve yurt dışına uçan yolculara hizmet vermeye başladı.

Gaziantep’te faaliyet gösteren Antepsan Kuruyemiş ve Baklava, kentte geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda yerini aldı. Antepsan Kuruyemiş ve Baklava, Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda ünlü mimar Enes Şeyhvassuf’un tasarımıyla yapımı tamamlanan modern mekanda yurt içi ve yurt dışına uçan yolculara hizmet vermeye başladı.

Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda Gaziantep’ten Türkiye ve dünyanın dört yanına uçan yolculara hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Antepsan Kuruyemiş ve Baklava Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, "Antepsan Kuruyemiş ve Baklava olarak yapımı tamamlanan Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası’ndan Türkiye ve dünyanın dört bir yanına uçan yolculara hizmet vermeye başladık. Terminal binasındaki yeni yerimizde meşhur Gaziantep Baklavasını Antepsan farkı ve lezzetiyle satışa sunuyoruz. Çeşitli yerlerinden Gaziantep’e gelen ve Gaziantep’ten Türkiye ile dünyanın farklı noktalarına uçan yolcuları kaliteli baklavanın tadına varmaları için yeni yerimize bekliyoruz" diye konuştu.