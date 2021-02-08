Antep’e "Gazilik" unvanın verilişinin 100’üncü yılı kutlandı

Antep’e "gazilik" unvanının verilişinin 100’üncü yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep’e 8 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazilik" unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gaziantep Vali Vekili Nihat Karabiber, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Tören İstiklal Madalyasının Türk bayrağına takılarak göndere çekilmesiyle son buldu.