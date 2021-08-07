Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte spor yapıyor

İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen yaz spor akademisi çalışmaları çocuk ve genç yaştaki öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Tesiste gerçekleştirilen basketbol ve cimnastik çalışmalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcular ve velileriyle yaşam boyu sporun önemi hakkında sohbetler etti.

Spor akademileri ve spor merkezlerinde yürüttüğü çalışmalarla her evde en az bir sporcu olmasını hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi’nde hafta boyunca farklı branşlarda devam eden çalışmalarda anne, baba ve çocukları eş zamanlı olarak misafir ediyor. Faaliyete geçtiği ilk günden itibaren binlerce vatandaşı sportif faaliyetlerle buluşturan İbrahimli Spor Merkezi’nde çocuklar ve gençler; basketbol, badminton, cimnastik, geleneksel çocuk oyunları, masa tenisi ve satranç branşlarında gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklere katılırken, sporcu velileri ise pilates, zumba, fitness branşlarında yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerine katılıyorlar. Basketbol akademisi çalışmalarında gerçekleştirilen 1. dönem yetenek taramalarının ardından bireysel gelişim antrenmanlarına davet edilen potanın dev adamları ve perileriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, antrenman sonrasında tesiste masa tenisi oynayan gençlere eşlik ederek onlara branşa özgü spor malzemeleri armağan etti. Temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları çalışmalarına misafir olan Başkan Fadıloğlu, antrenörlerden minik sporcuların branşlaşma yaşı öncesinde gelişimleriyle ilgili bilgiler aldı.

"Sportif faaliyetler çocukların sosyal gelişimine katkı sağlıyor"

Gerçekleştirdiği ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandeminin etkilerini en aza indirmek, tüm bireylere daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sunabilmek adına yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek, tüm bireylerin daha sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Sportif faaliyetler çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimine büyük katkıda bulunuyor. Her evde en az bir sporcu olsun diye projeler yürütüyor, etkinlik ve şenlikler düzenliyoruz. Şu anda İbrahimli Spor Merkezimizde yaptığımız özel planlamayla anneler ve çocuklar yine babalar ve çocuklar eş zamanlı olarak eğitim ve etkinliklere katılıyorlar. Ben, çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum.”