Ankara’da Şahinbey fırtınası

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”nde Şahinbey Belediyesi masa tenisi takımı düzenlenen masa tenisi turnuvasına damga vurarak birinci oldu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım’da Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"nde festivalde gençlere yaptığı yatırımlarla ödüle layık görülen Şahinbey Belediyesi, spor dalında da başarılara imza atıyor.

Şahinbey Belediyesi masa tenisinde birinci oldu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”nde Şahinbey Belediyesi fırtınası esti. 12 Belediyenin katıldığı, 2 gün süren turnuva heyecan dolu anlara sahne olurken, Şampiyonluk ipini Şahinbey Belediyesi diğer takımlara set vermeden göğüsledi. Turnuvanın 2’ncisi. Sultanbeyli Belediyesi, 3’üncüsü ise Haliliye Belediyesi oldu.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncuları AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”nde ‘Biraz Konuşalım Mı’ programına konuk oldular. Engellerin başarı için mazeret olmadığını ifade eden mavi-beyazlı oyuncular. Çalışarak ve isteyerek tüm engellerin aşılabileceğini ifade ettiler.

Spora önem veriyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu alınan başarıdan dolayı takımı tebrik ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmesi için birçok imkânlar sunuyoruz. Spor salonlarımızdan parklarımıza kadar her yerde spor yapılabiliyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”nde gençlere yaptığımız yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. Bu alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yine aynı festivalde masa tenisi takımımız hiç set vermeden turnuvada birinci oldu. Ampute takımımızın oyuncuları orada büyük bir ilgi ile karşılaştılar. Her iki takımımızı da tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.