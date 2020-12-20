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ANKA’dan SANKO’ya başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetimi, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangın ile ilgili büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, olayda hayatını kaybeden 9 kişi için taziye mesajı yayımladı.
GAZİANTEP 20.12.2020, 14:00
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Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetimi, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangın ile ilgili büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, olayda hayatını kaybeden 9 kişi için taziye mesajı yayımladı.Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Cengiz Bayram ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu yayınladıkları ortak mesajda yaşadıkları üzüntüyü şu sözlerle dile getirerek, “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay bizi derinden üzmüştür. Üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyor, SANKO Üniversitesi Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. ANKA Hastanesi olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne her konuda destek vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.
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