ANKA’dan 25 Aralık kutlama mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sofuoğlu, “Bu destanın hangi imkân ve şartlarda yazıldığını unutmamalıyız. Gelecek kuşaklara cumhuriyetin ve bağımsızlığın yokluk içinde fakat çalışkanlıkla, vatan sevgisiyle, bağımsızlığa olan inançla kazanıldığını anlatmamız, bu kutsal emanete sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Sofuoğlu mesajında, “Bu şehir halkı, milli mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve beraberliği için, mahalli örgütlenmesini sağlayarak eşsiz bir mücadele örneği sergilemiş, büyük bir destan yazmıştır. Açlık ve yokluğa aldırış etmeden hiçbir yerden destek almadan, Fransızlara karşı kahramanca mücadele eden halkımız, Türk Milletinin esir edilemeyeceğini de tüm dünyaya göstermiştir. 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit verme pahasına müthiş bir direniş sergileyen atalarımıza çok şey borçluyuz. Yıllar önce bize emsalsiz bir şehir bırakan layık olabilmek tek amacımızdır. Bu destanın hangi imkân ve şartlarda yazıldığını unutmamalıyız. Gelecek kuşaklara cumhuriyetin ve bağımsızlığın yokluk içinde fakat çalışkanlıkla, vatan sevgisiyle, bağımsızlığa olan inançla kazanıldığını anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gazianteplilerin Kurtuluş Günü’nü kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.