ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, TBMM’nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, mesajında TBMM’nin açılışının 102. Yıl dönümü ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınların teminatı olarak gösterdiği çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ve gurur ile kutladıklarını kaydetti. Çocuklara armağan edilmiş tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan bu bayramın tüm dünya çocuklarına mutluluk getirmesini ve dünya barışına vesile olmasını temenni eden Sofuoğlu, ’’Milli birlik ve beraberlik duygusu ile güçlenen, milli irademizin temsil edildiği TBMM’nin açılışının 102. yıldönümü ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ve gurur ile kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da açılan ilk ’Büyük Millet Meclisi’, Türkiye’nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası niteliğindedir. 23 Nisan 1920 sadece TBMM’nin açılış tarihi değil, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, demokrasinin ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı gündür. Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletimizin ebediyete kadar hür yaşayacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisi olan bu özel günün Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. 23 Nisan Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilmiş tek evrensel bayram olma özelliği taşımaktadır. Bu durum, milletimizin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza güveninin bir göstergesidir. Bu önemli günü coşku ile kutlarken bir yandan da çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri doğru bir şekilde anlatmalıyız. Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, ulusal değerleri önemseyen, aydın düşünceli, her koşulda ülke için sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olarak yetiştirmek bizlere düşen en önemli görevdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile bu vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına mutluluk getirmesini ve dünya barışına vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.