ANKA’dan 15 Temmuz mesajı
GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ İHSAN SOFUOĞLU, “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI. SOFUOĞLU, MESAJINDA MÜCADELENİN MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞINA GÖZ DİKEN HAİNLERE VERİLMİŞ OLAN BİR DERS OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.
Sofuoğlu, mesajında mücadelenin milletin bağımsızlığına göz diken hainlere verilmiş olan bir ders olduğunu söyledi.
Milleti, ülkeyi bölmek isteyenlere 15 Temmuz’da gereken cevabın verildiğini belirten Sofuoğlu, “Demokrasimize kasteden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, FETÖ’nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Terör örgütünün darbe girişimine karşı vatanı, demokrasi ve bağımsızlığı uğruna kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı 15 Temmuz’da gerekli cevabı vermiştir. Sokaklarda şehit olma pahasına teröristlere direnen, tanklara karşı koyan milletimiz, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu direnişi ile milletimiz vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini de tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.
Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar bilmelidir ki, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır.
Milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine yönelik yapılmak istenen her türlü saldırıyı geçmişten aldığı ilhamla bertaraf edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, “Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.” Birlik ve beraberliğimizin daim olması ve ülkemizin böyle ihanetlerle bir daha karşı karşıya kalmaması ümidiyle, hain darbe girişimini engelleyen milletimizi kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
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