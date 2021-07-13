ANKA’dan 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 15 Temmuz’da demokrasimize kasteden, milli birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin çok güçlü bir direniş örneği sergilediğini vurguladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Sofuoğlu mesajında, "Demokrasimize kasteden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, FETÖ’nün hain darbe girişiminin beşinci yılındayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yanı sıra çok güçlü bir direniş olarak da hafızalara kazınmıştır. Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi o gün hainlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü adeta ruhuna işleyen Türk Milleti, her durum ve şartta demokrasiden ve Cumhuriyet’in kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Allah bize bir daha böyle bir ihaneti yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, “Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.” Demokrasimize ve bağımsızlığımıza kast etmeye kalkışanlara karşı Türk milleti her zaman gereken dersi verecektir. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, ülkemizin böyle ihanetlerle bir daha karşılaşmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.