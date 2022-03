ANKA’da Tıp Bayramı kutlandı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren doktor ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden hastane yönetimi, onların 14 Mart Tıp Bayramı kutladı. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Dr. Av. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Başhemşire Ayşe Koç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla polikliniklerdeki doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Görev başında bulunan doktor ve sağlık çalışanları kendilerini bu anlamlı günde ziyaret eden yönetime teşekkür etti.

“Mesleki açıdan endişeliyiz”

ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, “Uzun bir eğitimin ardından zorlu sınav, asistanlık süreci ve stresli çalışma koşulları derken doktorluk kolay meslek değil. Eskiden herkesin hayali çocuğunun doktor olmasıydı. Ancak son zamanlarda hekimler manevi değer kaybının yanı sıra can güvenliği tehdidi, zor çalışma koşulları, ‘malpraktis’ davaları ile karşı karşıya. Özellikle malpraktis davalarının sonunda doktorların ömürleri boyunca kazanacakları miktardan daha fazlasını ödeyecekleri tazminat davasıyla karşı karşıya kalmaları bu mesleğe olan ilgiyi azaltmakta. Hekimler mecburen çareyi yurt dışına gitmekte buluyor. Sizin yetiştirdiğiniz uzman bir hekim gidip başka ülkede başka işler yapıyorlar. Ne yazık ki, bu utanılacak bir durum. Türkiye için de, bu sorunların uzun vadedeki sonuçları, eğitim kalitesi, mesleğin geleceği ve toplum sağlığı açısından endişe uyandırıcı. Bu zor şartlara rağmen yine de, “Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen” Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenini boşa çıkarmak istemeyen hekimlerimiz fedakarca çalışmaya devam etmekte. Bir an önce, sağlık hizmetinin verimli sürdürülebilmesi için uygun koşulların sağlanmasına ve yaşanan sorunların giderilmesine ihtiyaç var. Bu sıkıntıların çözüldüğü, 14 Mart’ın gerçekten bayram olarak kutlanacağı günler diliyor, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu

Türkiye’de, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda belirgin ölçüde artış gösterdiğine dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Sevgisiyle, ilgisiyle, insanı iyileştirme ve yaşama bağlama gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen hekim ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi yürütürken her türlü riski göze almalarına rağmen doktor ve sağlık çalışanlarımız şiddetin hedefi olmaktadır. Her gün bir yenisiyle karşılaşılan şiddet olaylarının olağan hale gelmesi hepimizi derinden üzmektedir. Umarız bu kanayan yara bir an önce kapanır” diye konuştu.