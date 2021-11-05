ANKA’da organ bağışına dikkat çekildi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında açılan stantta organ bağışının önemine dikkat çekildi. “Toprak Olmasın Can Olun” sloganıyla organ bağışının önemi anlatılırken gönüllülerin de kaydı alındı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde ’Organ Bağışı Haftası’ nedeniyle halkı bilgilendirmek, organ ve doku bağışçı sayısını arttırmak amacıyla stant açıldı. Standı ziyaret edenlere hastanenin sağlık personeli tarafından organ bağışı ile ilgili bilgiler verilip, broşürler dağıtıldı. Bağışta bulunmak isteyenlerin ise kaydı alındı.

Organ bağışı birçok insan için yaşama şansıdır

Stant açtıkları süre içinde vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyen ANKA Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, “Bir kişi organlarını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir. Bağış yetersizliği nedeniyle ne yazık ki, çoğu hasta hayatını kaybetmektedir. Oysa hayat kurtarmak amacıyla sağlıklı olan her organ bağışlanabilir. Biz, ANKA Hastanesi olarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Türkiye’de yeterli düzeyde olmayan organ bağışını arttırmak amacıyla stant açtık. Organ bağışı hayat kurtarmak için çok önemli. Bir gün hepimizin organ bağışına ihtiyacı olabilir. Bu nedenle empati kurarak organ bekleyen hasta ve hasta yakınlarının neler hissettiğini, ne kadar zor durumda olduklarını anlamalıyız. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttırmalıyız. Gerçekten organ bağışının bir hayat kurtardığını unutmamalıyız” diye konuştu.