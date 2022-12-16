ANKA’da Mevlana anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde ney dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisi ile anıldı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, ‘Mevlana Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde ney dinletisi eşliğinde semazen gösterisi gerçekleştirildi. Hastane girişi ve lobisinde gerçekleşen etkinlik, hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanları tarafından ilgiyle izlendi. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Mevlana Celaleddin Rumi’nin ölüm yıldönümüne denk gelen tarihlerde idrak edilen Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıldönümü’nde böyle bir etkinlik düzenleyerek düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığı derinden etkileyen, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana’yı anmak istedik. ‘Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol’ sözleriyle insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa çağıran Mevlana’nın bıraktığı en büyük miras, sevgi ve hoşgörüdür. Huzura ihtiyacımızın arttığı günümüzde her zaman barış, hoşgörü ve sevgi mesajları veren Mevlana’yı hatırlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Sevginin hâkim olduğu, kardeşçe geçireceğimiz günlerde hep bir arada olmayı diliyoruz" dedi.

Ney sesi ile rahatladıklarını ve huzur bulduklarını söyleyen hasta ve hasta yakınları ise etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti