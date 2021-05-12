Anka’da Hemşiler Günü kutlandı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde Hemşireler Günü, gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlandı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen kutlamada, ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ ve hastane doktorları özellikle koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük özveri ve azimle çalışan hemşirelere tek tek teşekkür ederek, onlara gül takdim etti. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Sağlık sisteminde hemşireler büyük bir öneme sahip. Bu önemi salgın sürecinde daha da iyi anladık. ANKA Hastanesi olarak salgın sürecinde yoğun stres altında özveri ile çalışan, mesleğini layıkıyla yerine getiren sağlık ordumuzun vazgeçilmezi olan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

Hastanede görev yapan hemşireler de kendilerini bu özel günde unutmayan hastane yönetimine teşekkür etti.