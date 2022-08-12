Anka‘da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde tatbikat birimi tarafından hastane çalışanlarıyla birlikte yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikat çerçevesinde hastanede çıkan yangın nedeniyle yangın alarmı devreye alınarak, hastane yangın prosedürü uygulanmaya başlandı.

Yangın sireninin duyulması ile birlikte yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım ekibinde görevli olan hastane çalışanları tarafından güvenlik birimlerine bilgi verildi. Yapılan ihbar ile yangına müdahale timi 1 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştı. Senaryo gereği hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangına, ilgili yetkililere haber verildikten sonra hastane personeli tarafından ilk etapta yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale edildi. Bir yandan yangın söndürülmeye çalışılırken bir yandan hastane çalışanları tarafından yoğun bakım ve servislerde yatan hastalar tahliye edilerek güvenli bölgeye taşındı. Kurtarma çalışmaları sırasında hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı.

Hastane bahçesine çıkarılan bazı hastaların tedavileri burada kurulan birimlerde yapılırken sedyeye alınan durumu ağır olan hastalar ise ambulansla başka hastanelere sevk edildi. Panik oluşmaması için tatbikat öncesi ve sırasında hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Tatbikat ile hasta ve personel tahliyesi, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı, tüm ekip ve personelin hareket kabiliyetinin ölçülmesi ile bilgi ve bilinçlerinin artırılması, eksikliklerin giderilmesi, hastaneyi normal işleyişine döndürmek amaçlandı. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılan tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, muhtemel bir yangına karşı hastanede bütün teknik önlemlerin alındığını, yine de çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini ve tatbikatlarla deneyim kazandırıldığını söyledi