ANKA’da Cumhuriyet coşkusu

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanı ve coşkusu yaşandı. Bayram dolayısıyla hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek, günün anısına Türk Bayrağı dağıtıldı. Bayram kutlamaları nedeniyle hastanede yatan ve tedavi gören hastalar bir an olsun, hastalıklarını unutup bayram sevinci yaşadı. Çocuklarla da yakından ilgilenen hastane personeli, onlara Türk bayrağı ve balon hediye etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ve heyecanını hastaneye taşımak istediklerini belirten ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, ”Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Cumhuriyete sahip çıkmak, demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe, akla, bilime sahip çıkmaktır. Bize, Cumhuriyetimizi armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyorum” dedi