ANKA’da anne sütünün önemi anlatıldı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde “Emzirme Haftası” nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle hastanesi girişinde kurulan stantta, polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda bilgi verildi. Anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olduğunu dile getiren ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, “Özellikle annelik deneyimini ilk kez yaşayanların, doğum sonrası ilk saatlerden itibaren emzirmeye başlaması çok önemli. Bu öncelikle ilk günlerde bebeğin şekerinin düşme riski ve sarılık riskini azaltır. Anne ne kadar çabuk emzirmeye başlar ve ne kadar sık emzirirse sütü de o kadar çabuk artar. Anne sütündeki antikorlar bebeği mikroplu hastalıklara karşı korur. Anne sütü ile beslenen bebekler ishal, öksürük, mide, bağırsak enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve diğer sık görülen bulaşıcı hastalıklara daha az yakalanır. Alerji, obezite, diyabet, kolit, gibi kronik hastalıklar anne sütü alan çocuklarda daha az görülürken bebeğin çene, diş sağlığı ve zeka gelişimi olumlu yönde etkilenir’’ dedi.

Emzirme haftası boyunca anne sütü ve emzirme ile ilgili açık kalacak stantta, emzirme ve bebek beslenmesini anlatan broşürler dağıtılarak, bilgilendirme yapılacak. Eğitimin farkındalık açısından çok faydalı olduğunu belirten anne ve anne adayları etkinlikten son derece memnun kaldıklarını belirterek, hastane yetkililerine teşekkür etti