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ANKA’da anjiyo ünitesi hizmete girdi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde kurulumu tamamlanan anjiyografi ünitesi hizmet vermeye başladı.

GAZİANTEP 13.05.2022, 18:03
ANKA’da anjiyo ünitesi hizmete girdi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde kurulumu tamamlanan anjiyografi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bünyesinde hizmete giren anjiyo ve yoğun bakım koroner ünitesinin açılışı düzenlenen kokteylle gerçekleştirildi. Açılışa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ve ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan , Genel Müdür Dr. Av.Cengiz Bayram, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ , ANKA Hastanesi hekim, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

7 gün 24 saat nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti

ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan açılışta yaptığı konuşmada, “7 gün 24 saat nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetiyle kalp krizi geçiren hastalara ya da damar hastalıkları olanlara hızlıca tanı koyarak gerekliyse anjiyo hizmetini vermek istiyoruz. Bunun için anjiyo ünitesini hizmete soktuk. Anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte her türlü kalp anjiyosu ve kalp damarına balon ve stent uygulamaları, kalp pili uygulamaları, ritim bozuklukları tedavisi, beyine giden damarlara stent takma işlemleri, kol bacak damarlarına balon stent takma, her türlü kalp kapağı balon ve stent işlemleri ,yapısal kalp hastalığı tedavisi, kalp deliklerinin ameliyatsız bir şekilde kapatılması gibi hastalara her türlü kalp hizmetini vereceğiz.”dedi

’’Kalp sorunlarında il dışına sevk dönemi bitiyor’’

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler hizmete açılan anjiyo ünitesini gezerek, Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Fehmi Kaçmaz’dan bilgi aldı. Prof. Dr. Kaçmaz, şu bilgileri verdi:

’’Ülkemizde yanlış beslenme alışkanlıklarından dolayı kalp ve damar hastalıklarının çok sıklıkla görüldüğünü belirterek, ANKA Hastanesi anjiyo ünitesinde, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuarı ,4+1 KVC Yoğun Bakım, 1 tanesi üçüncü seviye bir izolasyon odası, 6 yataklı koroner yoğun bakım servisi , her türlü kateter ünitesi anjiyo ünitesi donanım mevcut olmakla birlikte kardiyovasküler cerrahi (KVC) yoğun bakım birimi içinde uygun kalp damar ameliyathanesi de bulunmaktadır. Tam donanımlı Kalp Merkezi’nin açılmasıyla birlikte il içi ve il dışı sevklerin de yok denecek kadar azalmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz.”

Kalp alanında her türlü girişimsel tedaviyi yapılacak

ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram da, ’’Ekibimiz tecrübeli, yerinde müdahale edip, dolayısıyla yolda vakit kaybına neden olmadan başarılı bir şekilde hastalarımıza bakacağız. Kalp alanında her türlü girişimsel tedaviyi yaparak sevk edilmenin önüne geçeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Anlamlı teşekkür

Fadıloğlu, ”Gaziantep’e yapılan sağlık yatırımları ile birlikte kalp damar hastalığı bulunanların artık çevre illere gitmeden kısa sürede sağlıklarına kavuşabileceklerini bilmek güzel . Gaziantep adınan emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in sağlık turizminde daha fazla söz sahibi olabilmesi için farklı ülkelerden Gaziantep’e direkt uçuşların artması gerektiğini dile getiren Dr. Av.Bayram’a, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki ay bu konunun görüşüleceği müjdesini verdi. Fadıloğlu, “ Biliyorsunuz , Bağdat seferi açıldı, ancak yolcu olmaması nedeniyle iptal edildi. Biz zamanlamanın yanlış olduğunu belirttik. Haziran ayında tekrar seferlerin başlayacağı bekleniyor. Diğer yandan ANKA Hastanesi’nin Halı Fuarı’nda yer almasının da sağlık turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.

Açılışın ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ANKA Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde sağlık kontrolünden geçti.

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