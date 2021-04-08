ANKA ile daha sağlam adımlar atmaya başladı

Uzun zamandır bel ve bacak ağrısı çeken ve bel fıtığı teşhisi konulan yaşlı adam, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Bel, bacak ve kalçada dayanılmaz ağrı ve yürüme zorluğu şikayetiyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvuran 75 yaşındaki Mehmet Sırrı Yaldırgan’a yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Lomber Disk Hernisi (bel fıtığı) teşhisi konuldu. Kendisine bel tıtığı ameliyatı önerilen ve bu öneriyi kabul eden Yaldırgan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir ve ekibi tarafından mikrocerrahi tekniği kullanılarak gerçekleşen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrasında da doktoru tarafından titizlikle takip edilen hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastaya uygulanan operasyon hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, “Hastamız bize şiddetli bel ve bacak ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ağrılar o kadar şiddetlenmiş ki, artık yürümekte bile zorlanır hale gelmiş. Yaptığımız tetkikler sonucu hastamızda bel fıtığı bulunduğunu tespit ettik ve ameliyata karar verdik. Mikrocerrahi tekniği kullanılarak gerçekleştirdiğimiz operasyonun ardından hastamızın ağrıları geçti, durumu şu an gayet iyi. Operasyondan hemen sonra rahat bir şekilde yürümeye başladı. Ameliyatta kullanılan mikroskop sayesinde dokular ayrıntılı olarak görülerek komplikasyon riski minimuma indirilir. Mikrocerrahi yöntemde daha az kesi yapıldığı için daha az kas dokusu hasarı olur, yaranın iyileşmesi de daha çabuk olur. Hasta ameliyattan sonra 4-6 saat sonra yürüyebilir ve ertesi gün taburcu edilip, normal günlük yaşantısına dönebilir" dedi.

Operasyonun ardından ağrılarından kurtulan ve rahat bir şekilde yürümeye başlayan Mehmet Sırrı Yaldırgan, “Çok hastane gezdim. Doktorlar beni aydınlatacak sözler söylemedi. ANKA Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. İsmail Demir önce ağrılarım için ilaç tedavisine başladı. Daha sonra ameliyat için uygun olduğumu söyledi. Tereddüt etmeden ameliyat olmayı kabul ettim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok rahat, ağrısız bir şekilde yürüyebiliyorum. Daha rahat hareket etmeye başladım. Doktorumun ellerine sağlık, sıkıntılarım geçti. ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.